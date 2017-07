Jornal italiano coloca Fagner na mira da Inter de Milão

O Corinthians novamente tem de lidar com as consequências de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Depois de receber sondagens do futebol europeu por Guilherme Arana, agora é a vez de Fagner entrar no radar de alguns clubes do exterior. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o lateral-direito alvinegro interessa à Inter de Milão.

Convocado frequentemente pelo técnico Tite como reserva de Daniel Alves na Seleção, Fagner é parte do time que ainda não foi derrotado neste Campeonato Brasileiro. Tido como um dos pilares da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille, o lateral-direito só deverá deixar o Corinthians caso a proposta seja extremamente favorável às duas partes.

Tentando cumprir o que acordou com o treinador corintiano, que é não se desfazer de mais nenhum jogador do atual elenco, o presidente Roberto de Andrade deverá fechar as portas para uma potencial negociação. Nesta segunda-feira, o Corinthians alegou que não há qualquer proposta oficial por Fagner.

Aos 28 anos, Fagner já atuou em 32 partidas neste ano. Defendendo o Corinthians pela quarta temporada seguida, o lateral-direito tem vínculo até o final de 2018.