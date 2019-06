Jadson revela conversa com Vital e detalha relação com mais jovens

Na última entrevista coletiva no CT do Corinthians antes da pausa da Copa América, o meia Jadson deu detalhes de sua relação com os atletas mais jovens do elenco do Timão. Dois deles, Pedrinho e Mateus Vital, sagraram-se campeões do Torneio de Toulon com a Seleção Brasileira Olímpica recentemente.

“Eu tenho um relacionamento muito bom com todos os meninos, Pedrinho, Mateus (Vital), Clayson… com os meninos que subiram da base esse ano também. Dou abertura para eles chegarem em mim e conversar comigo, desabafar, falar o que quiserem. Sou um cara muito extrovertido, brincalhão”, revelou Jadson, antes de contar sobre uma de suas conversas com Vital.

“Teve uma vez, com o Vital, que a gente estava na concentração e conversamos sobre meu período na Ucrânia, Champions… com o Pedrinho e Clayson ainda não tive a oportunidade de conversar assim”, disse.

Após a conquista da competição internacional com a Seleção e os rumores de possíveis saídas no elenco corintiano, dezenas de torcedores pediram a manutenção de Pedrinho e Vital no Corinthians. “Não vende!”, diziam várias respostas nas redes sociais.

Sobre negociações, Jadson encarou o processo com naturalidade.

“Futebol é assim, sempre vai haver ofertas e especulações. Acho que se for bom para o jogador e ele achar que deve ir, é opção dele. Os jogadores que ficarem têm que continuar dando seu melhor e trabalhando firme. Um jogador saindo, entra caixa para o clube e chegam outros para ajudar também. Faz parte do futebol”, finalizou o meia.

