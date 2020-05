Há 12 anos, Chicão marcava pela primeira vez com a camisa do Corinthians

Há 12 anos, um dos grandes nomes da recente geração vitoriosa do Corinthians marcava pela primeira vez com a camisa do clube. No dia 10 de maio de 2008, o zagueiro Chicão ajudou o Timão a vencer o CRB por 3 a 2 na estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado junto ao Figueirense, o defensor chegou para a disputa da segunda divisão nacional. Na partida, Marcio abriu o placar para os adversários logo no primeiro minuto. Pouco depois, Herrera deixou tudo igual. Então, Chicão completou na segunda trave e virou o jogo. Herrera, mais uma vez, e Helder deram números finais ao duelo.

Depois disso, Chicão ainda viria a marcar outras 41 vezes pelo Timão em 247 partidas. O zagueiro, que deixou o clube em 2013, conquistou pelo time alvinegro aquela Série B, dois Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores, um Mundial de Clubes e uma Recopa Sul-Americana.