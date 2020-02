Gustagol não é relacionado para o Majestoso e fica próximo de saída do Corinthians

Gustagol viveu bons momentos pelo Corinthians em 2019, porém caiu de rendimento e perdeu seu espaço no Timão. O centroavante, inclusive, ficou de fora da lista de relacionados do time do parque São Jorge para o clássico contra o São Paulo, que acontece neste sábado, e está próximo de acertar sua saída do Alvinegro.

De acordo com informações apuradas pela Gazeta Esportiva, o Corinthians está aberto a ouvir propostas de quaisquer clubes que queiram contar com Gustagol. Um clube da Rússia e outro dos Estados Unidos já manifestaram o interesse na contratação do atacante.

Ainda de acordo com a reportagem, o Fortaleza não entrou em contato para tentar a contratação de Gustagol. O centroavante brilhou com a camisa do Leão do Pici em 2018.

Gustagol atuou em três partidas pelo Corinthians em 2020. O centroavante entrou no segundo tempo nas partidas contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, e Guaraní-PAR, pela Libertadores, além de ter atuado durante os 90 minutos contra a Inter de Limeira, também pelo estadual.

Mesmo com poucas oportunidades, Gustagol não marcou gols na temporada e foi criticado pelo desempenho. Com sua saída, Tiago Nunes terá Boselli e Vagner Love como opções para a posição de centroavante. Além disso, Yony González também pode atuar centralizado no ataque.

Gustagol chegou ao Corinthians em 2016, vindo do Criciúma. Sem espaço no início, foi emprestado ao Bahia e ao Goiás no ano seguinte, porém também não conseguiu brilhar em nenhuma das duas equipes. Já em 2018, o centroavante foi repassado ao Fortaleza, onde foi um dos grandes destaques da campanha do título da Série B conquistado pelo Leão do Pici.

Com moral, voltou ao Corinthians e iniciou o ano de 2019 com boas atuações e gols marcados. No entanto, caiu de desempenho após o primeiro trimestre e perdeu prestígio no Timão. Ao todo, o atacante disputou 65 partidas pelo Alvinegro e marcou 14 gols.

Confira os relacionados pelo Corinthians para o clássico:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Fagner, Lucas Piton, Michel e Sidcley

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique

Meio-campistas: Camacho, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Pedrinho e Richard

Atacantes: Boselli, Everaldo, Janderson, Madson, Vagner Love e Yony Gonzalez