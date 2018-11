Guerrero confirma presença em partida de despedida de Sheik

O atacante Emerson Sheik vem anunciado aos poucos quem estará no gramado da Arena Corinthians no próximo dia sete de dezembro, data em que realizará o seu jogo de despedida. Neste domingo, o convidado oficializado foi o atacante peruano Paolo Guerrero.

Companheiros de Corinthians de 2012 a 2015 e Flamengo em 2016, os atacantes poderão reeditar a dupla de ataque na partida entitulada Sheik e amigos contra a fome. Pelo Timão, os atletas conquistaram o Mundial de Clubes em 2012, o Campeonato Paulista de 2013 e a Recopa Sul-Americana no mesmo ano.

Além do centroavante peruano, outros ex-companheiros de Sheik já foram confirmados na partida, como o também atacante Jorge Henrique, atualmente do Figueirense, o goleiro Júlio César, que atua no Red Bul Brasil e o volante Paulinho, do Guangzhou Evergrande. Alguns ex-atletas também já tem presença confirmada, como o meia Marcelinho Carioca, o lateral Alessandro e o ídolo da torcida santista, Elano.

Outra informação importante revelada nos últimos dias foi sobre os ingressos para a partida. O torcedor que desejar comparecer a Arena na festa pagará apenas 1 kg de alimento. As trocas dos produtos pelos ingressos acontecem no próximo dia 2, também na Arena Corinthians.