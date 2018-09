Gaviões da Fiel confirma “Mendigata” entre os destaques do Carnaval 2019

Nesta terça-feira, a Escola de Samba Gaviões da Fiel confirmou Fernanda Lacerda, a “Mendigata”, como um dos destaques do desfile que está sendo preparado para o Carnaval 2019. A modelo de 30 anos de idade, que defenderá as cores da agremiação pela terceira vez, foi anunciada por meio de uma publicação em uma das redes sociais da escola.

“Estou muito feliz de poder desfilar mais um ano pelos Gaviões da Fiel. É gratificante vestir essa camisa e representar essa comunidade na avenida. A cada ano tenho me aproximado mais da Escola com as iniciativas do Carnaval e do nosso Departamento Social e com certeza, essa relação será de muita parceria e conquistas”, declarou Fernanda, que sambará à frente da última alegoria alvinegra.

“A fantasia de Fernanda Lacerda representará a multiplicidade de sensações experimentadas pela mente humana e o delírio paranoico em busca do equilíbrio entre a razão e o prazer”, adiantou o carnavalesco Sidnei França.

A Gaviões da Fiel, que terá Sabrina Sato como rainha de bateria, será a última escola atravessar o sambódromo do Anhembi em 2019, em desfile programado para acontecer no sábado, dia 2 de março. A atual campeã do Carnaval de São Paulo é a Acadêmicos do Tatuapé.