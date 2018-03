Gabriel quer Corinthians agressivo, mas alerta: “Não pode sair igual louco”

O Corinthians terá de sair de sua zona de conforto na próxima quinta-feira, quando recebe o Bragantino pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, em Itaquera. Após a derrota na ida por 3 a 2, o Timão precisa, ao menos, da vitória por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou então por mais de um gol para avançar no tempo normal. Volante titular da equipe de Fábio Carille, o volante Gabriel parece bastante consciente do que os jogadores precisam fazer para alcançar o objetivo e espera que seus companheiros não se deixem levar pela emoção.

“Muda um pouquinho o caráter do jogo. Sabemos que temos que ser agressivos para fazer o gol e tentar buscar mais de um gol de diferença para decidir no tempo normal, mas do outro lado também tem uma equipe de qualidade, que tem seus méritos por estar nessa fase da competição. Sabemos que nossa força e inteligência vão ter que ser maiores nesse momento para a gente não sair igual louco. Temos que ser fortes e vencer”, afirmou Gabriel nesta terça-feira.

Tido como uma das equipes mais fortes em competições de pontos corridos, o Corinthians terá de mostrar sua força no mata-mata de uma maneira que não está muito acostumado. O Timão não reverte um confronto eliminatório desde 2014, quando, coincidentemente, enfrentou o Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe comandada por Mano Menezes perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas acabou superando os rivais de Bragança Paulista por 3 a 1 na volta.

“Precisamos jogar melhor do que jogamos no último jogo. Temos que ser diferentes do que fomos no último jogo, não do que fomos neste ano. Muitas pessoas criticaram porque perdemos o jogo, mas o Corinthians vem jogando bem, fazendo um grande campeonato. Não estávamos em um bom dia. A equipe está concentrada, focada. Temos um ar de inspiração, de ânimo, muito grande, porque sabemos que dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, temos totais condições de sair de campo classificados, respeitando sempre o Bragantino”, prosseguiu.

“É uma situação nova, mas quem conhece o Corinthians sabe que o torcedor faz a diferença. São situações que temos que encarar, é o futebol. O futebol é bom por causa disso, ele propõe desafios, coisas novas para sempre nos desafiarmos. Quinta-feira temos uma chance para nos classificar e engrenar ainda mais na competição e neste começo de temporada. Me sinto honrado por fazer parte disso”, completou Gabriel.

Sem participar de qualquer atividade específica nesta terça-feira, jogando ‘futmesa’ com os outros jogadores considerados titulares, Gabriel deverá ter uma noção da equipe que irá buscar a vaga na semifinal do Paulista nesta quarta-feira, quando o técnico Fábio Carille comanda o último treinamento antes do duelo decisivo contra o Bragantino, na próxima quinta, às 20h (de Brasília), em Itaquera.

