Fifa destaca Corinthians em seu site ao relembrar Mundial de 2000

O Corinthians voltou a estampar uma matéria no site da Fifa nesta terça-feira. Faltando 15 dias para o início do Mundial de Clubes, o time alvinegro foi usado para promover a edição de 2019 ao ser intitulado o vencedor do “primeiro evento de futebol do milênio”.

A entidade ainda ressaltou que o torneio “reuniu equipes de todos os cantos do mundo no Brasil” e “ostentou uma infinidade de talentos”. Além disso, exaltou a participação de Manchester United e Real Madrid.

A dupla europeia, porém, ficou pelo caminho. Corinthians e Vasco fizeram a decisão “em um confronto gigantesco no Maracanã”, conforme a Fifa adjetivou. Nos pênaltis, o Timão levou a melhor e conquistou o título.

Na ocasião, o Corinthians entrou no torneio como representante do país-sede, já que era o campeão de 1998. Al Nassr, Manchester United, Necaxa, Raja Casablanca, Real Madrid, South Melbourne e Vasco, o vencedor da Libertadores de 1998, se juntaram ao time paulista.

O Timão virou figurinha carimbada no site da Fifa por conta do time feminino, que enfileirou recordes durante a temporada. A equipe comandada por Arthur Elias teve matérias relacionadas à sequência de triunfos e foi classificada como “máquina absoluta”.