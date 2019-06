Fagner volta a sentir lesão e está fora da partida contra o Flamengo

O lateral direito Fagner não vai estar em campo pelo Corinthians na noite desta terça-feira, contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador realizou tratamento nesta segunda, mas segue com dores na coxa esquerda, que o tiraram o meio da partida contra o Deportivo Lara-VEN, na semana passada.

“O lateral direito Fagner, que sentiu dores na coxa esquerda no jogo contra o Deportivo Lara (VEN), permanecerá no CT Dr. Joaquim Grava para tratamento de fisioterapia”, informou o clube.

O atleta dá lugar a Michel Macedo, que o substituiu tanto contra os venezuelanos como em todas as outras ocasiões nas quais o jogador da Seleção Brasileira não esteve presente. A princípio, mesmo ausente da decisão da vaga, Fagner deve se apresentar normalmente ao técnico Tite para a disputa da Copa América.

O trabalho do Corinthians nesta tarde, no CT Joaquim Grava, foi fechado à presença da imprensa. Os jogadores foram a campo para realizar os últimos ajustes em bolas paradas, sob a batuta do técnico Fábio Carille, principalmente na parte defensiva.

Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena, o Timão precisa ao menos devolver a derrotar pela margem mínima para levar a decisão aos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols de diferença dá a vaga ao Alvinegro no tempo normal. A equipe tem voo marcado para a noite rumo à capital fluminense, onde inicia a concentração visando ao duelo. Este será o último confronto eliminatório da equipe no semestre.