Fagner entra em lista seleta de jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians

Com a participação na partida contra o New York City, dos Estados Unidos, pela Copa Flórida, o lateral-direito Fagner chegou a 336 jogos com a camisa alvinegra e entrou para a seleta de lista dos 25 jogadores que mais vestiram da camisa do Corinthians.

O defensor empatou com Eduardo Amorim, meia-atacante que atuou pelo Timão na década de 1980 e conquistou o bicampeonato paulista em 1982 e 1983. O mesmo depois retornou ao Alvinegro como treinador e levantou o Paulistão e a Copa do Brasil no ano de 1995.

Revelado no Parque São Jorge, Fagner chegou ao profissional do Corinthians em 2006, mas logo foi vendido para o PSV, da Holanda. Com passagens por Vitória, Vasco da Gama e Wolfsburg, o camisa 23 voltou a defender seu clube de formação oito anos depois e, desde então, vem se tornando ídolo e construindo uma trajetória vitoriosa.

Nas 336 partidas, o lateral conquistou um tricampeonato paulista (2017, 2018 e 2019) e dois títulos brasileiros (2015 e 2017), marcando oito gols. Se depender dele, estes números vão aumentar ainda mais.

“É motivo de orgulho, criar uma identidade vitoriosa e por atingir esses números num clube com a grandeza do Corinthians. Fico feliz por alcançar esses números mesmo não sendo meu principal objetivo, que é o de conquistar títulos aqui”, comentou.

Com contrato até 2022, Fagner pode subir ainda mais no ranking de jogadores que mais representaram o Timão. Já na temporada 2020, o atleta deve atingir o top-20. Tião ocupa hoje a 20ª posição, com 367 jogos, e considerando que o atual lateral-direito do Corinthians tem pouco histórico de lesões, participa da maioria das partidas e terá um calendário cheio, com Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a meta não é nada ambiciosa.