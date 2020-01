Estreia do Corinthians terá jogo preliminar com campeões mundiais de 2000

A Fiel poderá ver o Corinthians pela primeira vez em 2020 na estreia contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira. Quem for ao jogo ainda terá motivos para chegar mais cedo na Arena, já que os ídolos de 2000 farão um jogo preliminar na casa alvinegra.

Como comemoração aos 20 anos do primeiro Mundial conquistado pelo clube, o elenco daquela campanha voltará a vestir a camisa do Timão. A partir das 19h30, antes da estreia pelo Campeonato Paulista, os ídolos enfrentarão o time de Masters em dois tempos de 25 minutos.

Entre outros campeões mundiais já confirmados no duelo estão Índio, Fabio Luciano, Kléber, Vampeta, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edílson e Luizão. Do lado dos masters, a equipe terá Guina, Ezequiel, Paulo Sérgio, Zenon, Ataliba, Pingo, Rodrigo Pontes, Iran, Nilson e João Paulo.

O time campeão mundial utilizará um uniforme retrô, que faz alusão ao vestido no torneio de 2000. Já do outro lado, a equipe de masters entrará em campo com a atual camisa 3, que remete às invasões corintianas durante a história do clube.

Além dos jogadores, o técnico Oswaldo de Oliveira marcará presença na partida comemorativa. O Timão ainda promete levar o torcedor de volta para aquela final, através dos telões e do sistema de som da Arena.

