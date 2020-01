Empresário de Pedrinho esclarece negociação com Benfica

Em entrevista exclusiva ao programa Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, o empresário de Pedrinho, Will Dantas, comentou sobre o interesse do Benfica, de Portugal, no atleta do Corinthians. O representante explicou que os clubes ainda não chegaram a um acordo pelos valores da transferência, e revelou a vontade do garoto de vestir a camisa alvinegra por mais tempo.

“Nós tivemos três propostas. Uma delas foi a do Benfica, que foi a que mais me motivou. No entanto, nada ainda está definido. A primeira proposta foi de 25 milhões de euros, mas o Benfica não quis. O Corinthians então reduziu para 20 milhões. A princípio estava fechado, mas eles tentaram colocar o jogador Yony González na negociação e diminuir mais 5 milhões. Por conta disso, o Corinthians não aceitou”, afirmou Will Dantas.

Apesar de o Corinthians ter recusado o envolvimento de Yony González na negociação, há a possibilidade de o colombiano defender o clube em 2020. A Gazeta Esportiva apurou que o Timão tem interesse no atacante de 25 anos, que na última temporada foi um dos destaques do Fluminense.

Enquanto os clubes não acertam os valores, Pedrinho já definiu a sua vontade: atuar por mais tempo no Corinthians. A expectativa do garoto é fazer história no clube onde foi formado.

“A única coisa que eu pedi foi que deixassem o Pedrinho aqui até o meio do ano. Eu acho que o Pedrinho tem um sentimento muito grande com o Corinthians, com a Fiel. Ele mesmo me pediu, está muito eufórico em usar a camisa 10 do Corinthians. Foi uma coisa que eu externei para o pessoal, tanto do Benfica quanto do Corinthians”, disse o empresário.

De acordo com Will Dantas, o Benfica é o único candidato para tirar Pedrinho do Corinthians: “Já tive propostas de clubes brasileiros e de fora, essa semana mesmo, mas se ele sair é unica e exclusivamente para o Benfica”.

O representante ainda aproveitou para deixar claro que a ambição do jogador é exclusivamente esportiva, e não financeira.

“Chegou uma proposta da China há dois anos de 50 milhões de euros. Ele teria um salário de 30 milhões de dólares diluídos em três anos. Eu não comentei com o Corinthians, porque a proposta chegou em mim. Eu cheguei no Pedrinho e ele falou que não queria jogar na China”, revelou.

Aos 21 anos, Pedrinho é um dos atletas mais valiosos do elenco do Corinthians. A expectativa do clube é conseguir aliviar a situação financeira com uma possível venda do jogador.