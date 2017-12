Empresário afirma ter três propostas de clubes europeus por Balbuena

Após a saída de Pablo, que não chegou a um acordo financeiro para a renovação do seu contrato, o Corinthians corre o risco de perder o seu outro zagueiro titular na bem-sucedida campanha no último Campeonato Brasileiro. O paraguaio Balbuena continua em alta no mercado europeu.

“Temos três ofertas da Europa e a opção de renovar com o Corinthians, clube em que ele está muito feliz”, disse Renato Bittar, empresário de Balbuena, à rádio paraguaia ABC Cardinal.

O defensor já era alvo de clubes do exterior no meio da temporada, quando o Corinthians rejeitou uma proposta para vendê-lo ao Genoa, da Itália. O seu contrato tem validade até 31 de dezembro de 2018, e há a intenção por parte da diretoria de prorrogá-lo.

Já sem contar com Pablo, o Corinthians procura um novo zagueiro para o seu elenco. Henrique, do Fluminense, interessa, mas o presidente Roberto de Andrade nega que tenha feito contato com o clube carioca.

Balbuena, por outro lado, é considerado peça fundamental do plantel liderado pelo técnico Fábio Carille. O paraguaio que chegou do Libertad no ano passado firmou-se como um dos líderes do Corinthians em 2017, já acumulando 102 jogos pelo clube e oito gols marcados.