Duílio confirma que BMG pode ajudar Corinthians a trazer mais reforços

O Corinthians contou com a ajuda do Banco BMG, patrocinador master do clube, para contratar Luan, do Grêmio. O banco permitiu que o Timão investisse cerca de cinco milhões de euros (R$ 22,8 milhões) para contar com o jogador indicado por Tiago Nunes.

De acordo com o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, o BMG ainda pode auxiliar o Corinthians a trazer reforços pontuais.

“Estamos buscando, pode acontecer sim, chegando em um formato para investir mais no futebol”, disse o diretor à Band.

Duílio também confirmou que um dos jogadores sondados pelo Corinthians foi Cristian Dájome, atacante do Independiente del Valle. O jogador era uma alternativa à negociação frustrada com Michael. No entanto, o atleta colombiano já tem um acerto com o Vancouver Whitecaps, do Canadá.

“Foi falado com o jogador do Del Valle (Dájome), buscamos informações, mas ele estava acertado com outro clube, da MLS”, afirmou o dirigente.

O diretor de futebol afirmou que Luan será apresentado em Orlando, onde o time disputará a Florida Cup. O objetivo é que o evento seja organizado em conjunto com o BMG.

“A gente tem trabalhado com departamento de marketing, provavelmente a apresentação será nos EUA, em Orlando, aí vamos passar o que foi feito em relação a ele. Corinthians quer, junto com banco, fazer uma campanha nova, para que a parceria fique mais forte. Que a gente possa fazer grandes negócios com o parceiro”, finalizou.

O Corinthians permanece na cidade de São Paulo até o dia 12, quando viaja aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. Primeiro, o time enfrenta o New York City FC, no dia 15, e, na sequência, terá pela frente o Atlético Nacional-COL, no dia 18.