Dracena alega falta de treinos e vê Palmeiras superior no Derby

A falta de tempo para treinos é o que faz o desempenho do Palmeiras neste ano deixar a desejar em relação à equipe campeã do ano passado. Ao menos essa é a opinião do zagueiro Edu Dracena, que lembrou a intertemporada de 2016, após a eliminação no Campeonato Paulista.

“Tentamos mapear e acabamos dando espaço para o Corinthians, o jogo que eles gostam. Acredito que estamos tentando encaixar as peças, mas é jogo em cima de jogo, não tem tempo de treinar. Ano passado, tivemos um período depois do Campeonato Paulista… Estamos tentando, mas, infelizmente, não fomos efetivos como em outros jogos dentro de casa”, afirmou o zagueiro, após a derrota.

Apesar de apontar a falta de treinos como causa das três derrotas consecutivas (contra Corinthians e Cruzeiro, pelo Brasileirão, e Barcelona de Guaiaquil, pela Libertadores), Dracena acredita que o Palmeiras fez uma boa partida nesta quarta-feira. Contra o Timão, o zagueiro entende que o Verdão criou mais chances de gol e teve mais posse de bola.

“Temos que continuar acreditando no trabalho. Uma derrota no clássico tem um peso maior, claro, mas somos jogadores experientes. A maioria de nós já foi campeã aqui no Palmeiras e em outros clubes também. Acho que empenho e dedicação não faltou, tivemos mais posse e mais chances, mas não fizemos o gol”.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Vitória, domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália. Já o Corinthians volta a campo no sábado, quando encara o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), na Arena de Itaquera.

“Estamos formando um time em cima do jogo. Isso dificulta o trabalho do técnico e de nós jogadores, mas é seguir acreditando e trabalhar”, finalizou.

