Danilo vê clássico como chance do Corinthians “sair de vez de trás”

Danilo vê o clássico contra o São Paulo no próximo sábado, na arena, como chance de tirar de vez o Corinthians da parte de trás da tabela do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Timão ficou na 11ª colocação, com 39 pontos, e pode ser ultrapassado por Bahia e Ceará até o fechamento da rodada do Brasileirão.

O Vitória, primeiro no Z4, tem 34 pontos, cinco a menos que o Corinthians. E o Atlético-MG, primeiro no G-6, tem sete a mais. Neste momento, o Alvinegro tem certa vantagem na luta contra o rebaixamento e está bem distante de uma vaga na Libertadores da América em 2019.

“Tivemos vitória importante contra o Bahia, hoje era fundamental para sair de vez de trás e pensar um pouco na frente. Agora é pensar jogo a jogo, temos clássico em casa. Faremos de tudo para conseguir um resultado para nos tirar de vez de trás. Clássico é difícil sempre, mesmo em casa, mas vamos trabalhar muito bem durante a semana para vencermos no sábado”, disse o veterano Danilo.

O técnico Jair Ventura espera contar com os retornos do volante Douglas e do meia Jadson, desfalques contra o Botafogo, no clássico. Se a dupla tiver condições, Gabriel e Araos devem perder vaga na equipe.

