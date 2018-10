Danilo recebe placa em homenagem aos 350 jogos pelo Corinthians

Agora há pouco o meia Danilo recebeu uma placa em homenagem aos seus 350 jogos pelo Corinthians, com direito a salva de palmas do restante do elenco. #GazetaTimao pic.twitter.com/FkxCrZyg7Q — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) 9 de outubro de 2018

O meia Danilo ganhou uma surpresa na tarde desta terça-feira, durante o treino do Corinthians no CT do Coimbra, na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto os jogadores finalizavam o aquecimento e se preparavam para o início do coletivo, ele viu alguns diretores do clube entrarem no gramado com uma placa em homenagem aos seus 350 jogos pelo Corinthians, completados na última sexta-feira, contra o Flamengo, na Arena.

Terceiro atleta com mais jogos pelo Alvinegro, perdendo apenas para o volante Ralf (375) e o goleiro Cássio (371), Danilo ouviu algumas palavras do diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, e foi bastante aplaudido pelos companheiros. Logo na sequência, o diretor-adjunto de futebol do Timão, Jorge Kalil, também teceu alguns elogios e motivou mais uma salva de palmas do elenco, que posou para foto logo na sequência.

Com vínculo válido apenas até o final deste ano, o armador não tem grandes perspectivas de extensão da sua passagem pelo Parque São Jorge, iniciada em 2010. Aos 39 anos, é improvável que ele siga seu caminho por mais um ano no Corinthians. Por outro lado, é pouco provável também que ele encerre sua carreira, abrindo um leque de possibilidades para a sequência da sua carreira.

Autor de 33 gols com a camisa alvinegra, o atleta conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro, dois títulos do Paulista, uma Copa Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e um Mundial de Clubes defendendo o Timão. Com quase uma década de serviços prestados ao Corinthians, é certamente um dos maiores ídolos recentes da história do clube.