Cristian é liberado para fazer exames e deve fechar com o Grêmio

O volante Cristian, do Corinthians, está muito próximo de ser o novo reforço do Grêmio. Afastado no clube de Parque São Jorge desde março, quando teceu críticas à diretoria e à comissão técnica, o jogador foi liberado para fazer exames médicos em Porto Alegre e assinar com o Tricolor gaúcho por empréstimo até dezembro, quando se encerra seu vínculo com o Timão.

Aos 34 anos, Cristian chega para ser uma alternativa a Maicon, que foi submetido a uma cirurgia no pé esquerdo e está fora do restante da temporada. No entanto, o Grêmio não poderá inscrevê-lo para os confrontos com o Botafogo, pelas quartas de final da Copa Libertadores, podendo fazer alterações na lista somente nas semifinais.

O volante, cujo contrato com o Timão vence no fim do ano, vinha treinando separado do grupo em horários alternativos desde o começo da temporada, quando foi barrado da lista de inscritos para o Campeonato Paulista por opção do técnico Fábio Carille.

Somando as duas passagens pelo Corinthians (2008/2009 e 2015/2017), Cristian contabiliza 100 jogos e dez gols marcados. Na atual temporada, ele não participou de nenhuma partida oficial, limitando-se a aparecer em campo uma única vez, na vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, em amistoso no começo do ano.