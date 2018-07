Corintiano Jonathas evita comentar lance do gol e valoriza entrega

Dominado pelo São Paulo, o Corinthians acabou derrotado por 3 a 1 na noite deste sábado, no Estádio do Morumbi. Autor do único gol do time visitante pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Jonathas evitou entrar em detalhes sobre o lance e preferiu valorizar a postura de sua equipe.

No último minuto do tempo regulamentar, o meia Jadson lançou Jonathas e o atacante, dentro da área são-paulina, usou o braço esquerdo para dominar a bola antes de superar o goleiro Jean. Polêmica, a jogada foi validada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique.

Questionado pelo Premiere se houve toque no lance, Jonathas perguntou, de forma retórica: “Foi gol, não foi?”. Ao ouvir a confirmação, ele prosseguiu: “Ah, importante. Então, foi gol (risos). Fico feliz pelo gol, mas muito triste com a derrota”, afirmou o corintiano.

Após um primeiro tempo sem gols, o São Paulo construiu a vitória durante a etapa complementar. Apoiado de forma maciça por sua torcida no clássico, o time mandante inaugurou o marcador com Anderson Martins e ampliou duas vezes com Reinaldo, a última em um frango de Cássio.

“Foi um dia complicado, mas o principal é que não faltou entrega, não faltou compromisso. Realmente, não foi um dia feliz para a gente. Agora, é levantar a cabeça e pensar em quarta-feira. Trabalhar bastante para conseguir os três pontos”, disse Jonathas.

Com 19 pontos ganhos, o Corinthians dorme na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 15ª rodada do torneio nacional, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, a equipe alvinegra volta a campo para tentar a reabilitação contra o Cruzeiro, na arena de Itaquera.