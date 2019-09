Corinthians volta a vencer Flamengo e garante vaga na decisão do Brasileirão feminino

Depois de vencer o primeiro jogo da semifinal, no último domingo, por 2 a 1, em Cariacica, o Corinthians bateu o Flamengo novamente neste domingo, por 2 a 0, no Parque São Jorge, e está na final do Campeonato Brasileiro feminino.

Com gols de Tamires e Ingryd, o Timão fez o dever de casa e garantiu mais um triunfo na competição. As alvinegras já entraram em campo com a vantagem do empate pelo resultado conquistado no jogo de ida. Porém, não precisou aproveitar o regulamento e novamente ganhou das cariocas.

Em busca do bicampeonato, enfrentarão na decisão a Ferroviária, que derrotou o Avaí/Kindermann nos pênaltis no último sábado.

O Corinthians soma agora 33 vitórias consecutivas. A equipe tem a maior sequência registrada na história do futebol.