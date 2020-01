Corinthians sondou Giuliano, mas salário impediu avanço da negociação

O Corinthians procurou informações sobre Giuliano, volante que apareceu com destaque no Inter e também defendeu o Grêmio, chegou a Seleção Brasileira e hoje está no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O clube paulista, no entanto, sequer abriu negociação. A Gazeta Esportiva apurou que o salário do jogador de 29 anos está acima do teto estipulado para o elenco corintiano e a redução não seria possível.

Essa não é a primeira vez que o Corinthians tenta se reforçar com Giuliano, jogador que tem contrato até junho de 2021 com os árabes e uma multa rescisória de 10,5 milhões de euros.

Pelo mesmo motivo, o Corinthians desistiu de trazer Pedro Rocha. O atacante pertence ao Spartak de Moscou e atuou, emprestado, no Cruzeiro em 2019. Pedro Rocha se recusou a diminuir o salário e acabou acertando sua transferência, de novo por empréstimo, ao Flamengo.

Outro desejo corintiano que acabou não vingando nesta janela de transferências atende por Nikão. Neste caso, o problema não foi o salário do meia-atacante, e sim a pedida de 3 milhões de euros, cerca de R$ 13,5 milhões, por parte do Athletico-PR.

Ainda assim, o Corinthians foi o destaque brasileiro nos bastidores graças as contratações de Luan, Cantillo e Sidcley, além de conseguir negociar a saída de mais de uma dezena de atletas.