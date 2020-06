Corinthians se manifesta contra o racismo: “Nós nos importamos com essas vidas”

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira um vídeo de conscientização contra o racismo. A publicação do clube integra o movimento “Vidas Negras Importam”, que tem repercutido nas ruas e redes sociais nos últimos dias, após diversos casos recentes de discriminação racial no Brasil e no exterior.

O vídeo mostra imagens de pessoas que foram mortas violentamente e também destaca os diversos jogadores negros que já vestiram as cores do Timão: “Não seríamos Corinthians se a gente se calasse e aceitasse o racismo e a injustiça. Não seríamos Corinthians se a gente não se indignasse com a violência e desigualdade. Mas somos Corinthians. Basta! Não aceite. Não se cale”.

A publicação também alerta para o efeito da desigualdade na vida das pessoas negras: “O racismo mata e destrói famílias no Brasil e no mundo. Não se cale. Nós nos importamos com essas vidas. Por isso somos Corinthians”.

O movimento “Vidas Negras Importam” tomou proporções mundiais após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. O homem de 46 anos morreu asfixiado com um policial ajoelhado em seu pescoço. No Brasil, as manifestações também lembram de nomes como João Pedro, de 14 anos, e João Vitor, de 18, que perderam suas vidas durante operações policiais no Rio de Janeiro.

