Corinthians relembra estreia no Mundial de 2000, conquistado há 20 anos

Na manhã deste domingo, o Corinthians relembrou sua estreia no primeiro Mundial de Clubes promovido pela Fifa, em 2000. Os gols da partida contra o Raja Casablanca, disputada no dia 5 de janeiro, há exatos 20 anos atrás, foram estampados no Twitter oficial do clube.

“20 anos! Em 05/01/2000, o Corinthians estreou na 1ª edição do Mundial de Clubes da FIFA. No estádio do Morumbi, com gols de Luizão e Fábio Luciano, o Timão venceu o Raja Casablanca por 2 a 0. Esse dia foi louco”, escreveram.

Quase não marcava gol o Luizão, autor do primeiro do Corinthians na história dos Mundiais de Clubes da FIFA… Ôôô Luizão é matador! Há exatos 2⃣0⃣ anos! 📷 Alexandre Battibugli/Revista Placar#Mundial20Anos #TodoPoderosoTimão #VaiCorinthians pic.twitter.com/oGhzkCL8NM — Corinthians (@Corinthians) January 5, 2020

Depois de vencer a equipe marroquina, o Corinthians empatou com o Real Madrid e venceu o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Os sete pontos conquistados garantiram ao time do Parque São Jorge o primeiro lugar no grupo e, consequentemente, uma vaga na final do torneio.

Marcada por muito equilíbrio, a decisão contra o Vasco foi definida na disputa de pênaltis. Rincón, Fernando Baiano, Luizão e Edu foram às redes para garantir o primeiro troféu do Mundial de Clubes.

