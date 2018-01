Corinthians reassume vantagem nos Majestosos do Pacaembu

Confira este e outros vídeos em

A vitória por 2 a 1 deste sábado, no primeiro Majestoso de 2018, recolocou o Corinthians em vantagem nos jogos disputados contra o São Paulo no Pacaembu. Agora, são 51 resultados favoráveis aos corintianos, contra 50 triunfos são-paulinos, além de 35 empates no estádio municipal.

Corinthians e São Paulo não se enfrentavam no Pacaembu desde 9 de março de 2014, quando o clube do Morumbi havia igualado o retrospecto no estádio com uma vitória por 3 a 2. Na ocasião, o zagueiro Antônio Carlos marcou dois gols contra, mas o meia Paulo Henrique Ganso, o atacante Luís Fabiano e o defensor Rodrigo Caio asseguraram o resultado positivo para os visitantes.

Longe do Pacaembu, o São Paulo também está em desvantagem no histórico dos Majestosos. Em sua casa, o Morumbi, acumulou 50 derrotas, 57 empates e somente 36 vitórias. Em Itaquera, atual estádio do Corinthians, jamais ganhou um clássico – perdeu cinco vezes e empatou duas.

Em 335 partidas, o Corinthians derrotou o São Paulo em 125 ocasiões, empatou em outras 107 e amargou 102 derrotas.