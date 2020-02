Corinthians realiza exame pioneiro para atletas no futebol brasileiro

O Corinthians segue inovando no departamento médico. Em vídeo publicado pelo canal oficial do clube, é mostrado um exame inédito no futebol brasileiro, em que é testada a parte cognitiva dos atletas, de atenção, memória e tempo reação.

“É um exame de prevenção. Serve de protocolo para um dia que o atleta possa vir a ter um concussão. Importante para sabermos também a coordenação do jogador e a sua atenção”, comentou Joaquim Grava, médico do Timão.

Ramiro e Léo Santos são os personagens centrais da postagem, onde é possível ver os dois sendo submetidos a análises de repetição e realidade virtual.

Ao fim, o zagueiro avaliou positivamente a inspeção.

“Ajuda bastante a questão da concentração, conhecer o nível. Foi uma experiência muito legal”, finalizou.