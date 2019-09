Corinthians presta apoio a Cássio após a falha em Brasília

Após uma falha que resultou no gol do Fluminense, Cássio foi apontado como o principal responsável pela derrota do Corinthians no último domingo. O goleiro também havia sido criticado após o jogo contra o Ceará, quando sofreu um gol olímpico.

Por meio das redes sociais, o Corinthians manifestou seu apoio a Cássio: “Tamo junto, Cassião!”, publicou o perfil oficial do Timão no Twitter.



O goleiro é considerado um dos grandes ídolos da história do clube, participando de modo decisivo de títulos com os da Libertadores e Mundial em 2012.

Esperando uma rápida recuperação de Cássio, o Corinthians terá um confronto decisivo na próxima quarta-feira diante do Independiente del Valle. A partida ocorre na Arena Corinthians e é válida pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana.

