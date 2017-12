Corinthians perde Rodriguinho e Kazim para parte da Libertadores

A confusão em que se envolveram jogadores do Corinthians durante a partida contra o Racing, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e que culminou com a eliminação do time alvinegro vai custar caro. A Conmebol decidiu punir três atletas do Timão: Rodriguinho, Kazim e Marciel. O último está emprestado à Ponte Preta e, por isso, não causa preocupação para a comissão técnica.

A pena mais pesada foi dada ao centroavante inglês naturalizado turco. Kazim está suspenso por cinco partidas e só poderá ficar à disposição de Fábio Carille no último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Além disso, o clube terá de pagar uma multa de U$ 10 mil por causa do desentendimento do atleta com os argentinos.

Já Rodriguinho cumprirá apenas uma suspensão automática, o que o tira apenas do confronto de estreia do Corinthians na Copa Libertadores de 2018, dia 28 de fevereiro, contra o Millonarios, na Colômbia. A multa nesse caso também é mais branda: U$ 1 mil.

O polivalente Marciel pegou dez jogos de suspensão e o Corinthians foi multado em U$ 14 mil. Mas, como o jogador defenderá a Ponte Preta na próxima temporada, o departamento jurídico não deve ser mover sobre o caso específico.

Sendo assim, apenas a condenação de Kazim deverá ter recurso apresentado pelo clube do Parque São Jorge, já que a suspensão de Rodriguinho não dá margem para que uma revisão da punição seja revista.