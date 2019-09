Corinthians perde Clayson e pode ficar sem Avelar contra o Fluminense

Além de desperdiçar a chance de encostar nos líderes, o Corinthians teve outros prejuízos no empate por 2 a 2 contra o Ceará, na manhã de sábado. Durante o jogo, Danilo Avelar saiu lesionado e Clayson tomou o terceiro cartão amarelo.

O lateral-esquerdo foi substituído por Carlos Augusto no início do segundo tempo, ao sentir dores na coxa esquerda. Considerado dúvida para a próxima rodada, Avelar será reavaliado pelo departamento médico na terça-feira, quando o elenco volta do período de folga.

Uma ausência confirmada para o jogo contra o Fluminense é Clayson, que cumprirá suspensão automática.

O duelo entre Fluminense e Corinthians ocorre no domingo (15), no Maracanã. As duas equipes voltarão a se enfrentar após as quartas de final da Sul-Americana, quando o Timão levou a melhor.