Corinthians parabeniza Zé Maria e Biro-Biro, aniversariantes do dia

Nesta segunda-feira, dois nomes históricos do Corinthians fazem aniversário: o ex-volante Biro-Biro, que completa 61 anos de idade, e o ex-lateral-direito Zé Maria, que faz 71. Em suas redes sociais, o Timão não deixou a data passar em branco e parabenizou os ídolos.

Zé Maria chegou ao Corinthians com 21 anos de idade, logo depois de integrar o elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970. Ele rapidamente conquistou a confiança da torcida alvinegra e se tornou símbolo de raça no time, ganhando o apelido de “Super Zé”.

Bom dia, Fiel! Nada melhor do que começar a semana com um aniversário duplo 🥳

Parabéns Zé Maria e Biro-Biro! O Bando de Loucos deseja muita saúde pra vocês 🖤#VaiCorinthians#ParabénsZéMaria#ParabénsBiroBiro pic.twitter.com/knJD2Ob1yr — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) May 18, 2020

O ex-lateral-direito tem dois lances muito marcantes com a camisa do Timão: a cobrança de falta que originou o gol de Basílio em 1977, no célebre título paulista que deu fim a um longo jejum, e o retorno ao campo com a camisa ensanguentada na final do estadual de 1979, após ter ferido o supercílio.

Com 598 jogos disputados, Zé Maria é o quarto jogador com mais partidas pelo Corinthians, atrás apenas de Ronaldo Giovanelli (602), Luizinho (606) e Wladimir (805). Além disso, ele conquistou quatro vezes o Campeonato Paulista pelo clube, em 1977, 1979, 1982 e 1983.

Biro-Biro também foi símbolo de dedicação durante sua passagem pelo Timão. Em campo, o ex-volante, que ainda chegou a atuar como meia e atacante, conquistou quatro taças do Paulistão, em 1979, 1982, 1983 e 1988. Na campanha de 1982, inclusive, marcou dois gols na decisão contra o rival São Paulo

Fora dos gramados, foi peça importante da Democracia Corinthiana ao lado de Sócrates, Casagrande, Wladimir e outros grandes nomes do Corinthians.

Biro-Biro disputou 590 partidas e marcou 75 gols pelo Timão, sendo o quinto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra, atrás justamente de Zé Maria.

