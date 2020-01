Corinthians parabeniza Rivellino, Viola e Guerrero e gera controvérsia na torcida

O dia 1 de janeiro marca o aniversário de três importantes figuras da história do Corinthians: Rivellino, Viola e Paolo Guerrero. Um dos grandes ídolos do Timão, Riva completa 74 anos. Bi-campeão paulista, Viola faz 51; enquanto o peruano autor do gol do título mundial de 2012 chega aos 36.

Como de costume, o clube usou as redes sociais para lembrar a data e parabenizar os ex-jogadores do Alvinegro. Parte da torcida, porém, não gostou da homenagem; enquanto alguns internautas reclamaram das presenças de Guerrero e Viola, outros sugeriram que Rivellino merecia uma publicação separada.

Rivellino entrou em campo 474 vezes com a camisa do Corinthians, anotando 144 gols. Craque do Timão em períodos de poucas glórias, o meia, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, venceu apenas um título com a camisa alvinegra, o Rio-São Paulo de 1966.

Não batia quase nada na bola esse aniversariante do dia… #VaiCorinthians pic.twitter.com/7wJWrUJMVP — Corinthians (@Corinthians) January 1, 2020

Viola apareceu no Timão em 1988, ainda jovem, com gol decisivo que ajudou na conquista do Campeonato Paulista da temporada. O atacante também venceu o Paulistão e a Copa do Brasil de 1995. Foram 283 jogos e 105 gols marcados.

Com o manto alvinegro, esse aniversariante do dia foi mestre em fazer gol e… comemoração carisma! Essa foi demais! ☎️#VaiCorinthians pic.twitter.com/r7yQ4Tm9lq — Corinthians (@Corinthians) January 1, 2020

O aniversariante mais jovem e o único ainda em atividade é Paolo Guerrero. O peruano chegou ao Corinthians em 2012, após a conquista da Libertadores, e foi protagonista no Mundial de Clubes, anotando os dois gols do clube no torneio, incluindo o da vitória contra o Chelsea na final. O centro-avante trocou o Timão pelo Flamengo no fim de 2015. Foram 54 gols em 130 partidas disputadas.