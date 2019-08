Corinthians leva virada do Flamengo na ida da final do Brasileiro Sub-17

O Corinthians iniciou atrás a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Sub-17 na manhã deste sábado, no Pacaembu. A equipe comandada pelo técnico Gustavo Almeida abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada por 4 a 3 e precisará lutar bastante para bater o Flamengo no próximo sábado, em Cariacica, no Espírito Santo.

Sem poder contar com o meio-campista Matheus Araújo, constantemente convocado para a Seleção Brasileira, e o o lateral Arthur Neves, suspensos, o Corinthians abriu o placar aos 23 minutos, com Cauê, e ampliou aos 39, com golaço de Danilo. Antes, o Timãozinho teve um gol anulado.

No segundo tempo, porém, Lázaro diminuiu para o Rubro-Negro logo aos três minutos, mas viu a festa ser parada em seguida, com resposta do alvinegro em novo gol de Cauê. O que os paulistas não esperavam, porém, era a reação dos cariocas: Lázaro fez mais um de pênalti, Ryan Luka empatou e, por fim, Carlos Daniel deixou o Flamengo em vantagem na grande final.

Esta é a primeira final do Brasileiro Sub-17. Agora, o jogo da volta acontece no dia 17 de agosto, às 11h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, com mando do Flamengo.