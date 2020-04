Corinthians leva vantagem nos clássicos disputados no Pacaembu

Há 80 anos o Pacaembu era inaugurado em São Paulo. O estádio passaria a ser a casa dos quatro grandes do estado, em especial do Corinthians. Em quase 1.700 jogos, o Timão fez 391 clássicos no campo e soma ampla vantagem contra os rivais.

Foram 148 vitórias corintianas nos embates contra Palmeiras, Santos e São Paulo, com mais 115 empates e 128 derrotas. O Alvinegro tem melhor retrospecto contra palmeirenses e santistas e só fica no empate contra são-paulinos.

Nos Derbys disputados no Pacaembu, são 61 vitórias alvinegras e 47 alviverdes, para mais 48 empates. Os corintianos marcaram 227 gols e sofreram 220. O clássico é o jogo mais foi disputado na história do estádio, 156 vezes.

Contra o Santos, foram menos jogos no Paulo Machado de Carvalho, mas a vantagem é parecida. São 36 triunfos corintianos contra 30 santistas e mais 32 empates. O time da capital marcou 149 vezes e sofreu 135 tentos.

O único duelo equilibrado no Pacaembu é o Majestoso. 51 vitórias de cada lado e 35 empates. No saldo de gols, o Timão leva uma vantagem mínima, 220 marcados contra 219 sofridos.

Confira os números dos clássicos

Palmeiras x Corinthians

156 jogos

61 vitórias do Corinthians

48 empates

47 vitórias do Palmeiras

227 gols do Corinthians

220 gols do Palmeiras

São Paulo x Corinthians

137 jogos

51 vitórias do São Paulo

51 vitórias do Corinthians

35 empates

219 gols do São Paulo

220 gols do Corinthians

Corinthians x Santos

98 jogos

36 vitórias do Corinthians

32 empates

30 vitórias do Santos

149 gols do Corinthians

135 gols do Santos