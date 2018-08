Corinthians inscreve Carlos e reforços nas oitavas da Libertadores

O Corinthians realizou na tarde desta sexta-feira as cinco trocas de atletas permitidas nesta fase da Copa Libertadores. Foram inscritos na competição os laterais esquerdos Danilo Avelar e Carlos Augusto, o volante Douglas, e o centroavante Jonathas, contratados durante a parada para a Copa do Mundo, além do também centroavante Roger, que chegou ao Alvinegro ainda no mês de abril.

Apesar das trocas possibilitadas pela Conmebol, o Alvinegro ainda ficará com dois espaços inutilizados. Deixaram a relação do clube Balbuena, Maycon, Sidcley, Juninho Capixaba e Junior Dutra, negociados na época do Mundial, mas seguem na relação o meia Rodriguinho e o atacante Lucca, também envolvidos em transações.

A ideia do Alvinegro é realizar essas trocas caso avance de fase, nas quartas de final, quando outras duas substituições são permitidas pela entidade que cuida do futebol sul-americano. Outro inscrito no torneio, o volante Renê Júnior ocupa outra vaga “inútil” pois passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e só volta a atuar no ano que vem.

Também contratados recentemente, o volante Thiaguinho e o atacante Sérgio Díaz são as prováveis novidades para o futuro. Ángelo Araos, único desses que já estreou pelo clube, não pode defender o Timão no torneio por ter atuado pela Universidad de Chile na fase de grupos. Rodrigo Figueiredo e Bruno Xavier são os outros nomes do elenco fora da relação.

Dentre os novos inscritos, as novidades ficam por conta também dos números das camisas. Disputada por dois, a 9, anteriormente de Júnior Dutra, ficou com Roger, que chegou mais cedo, deixando para Jonathas a 16, que era de Sidcley. Carlos herdou a 4 de Balbuena, enquanto Danilo Avelar será o número 6. Douglas usará o número 8, outrora pertencente a Maycon.

O próximo compromisso alvinegro na Copa Libertadores será realizado na quarta-feira, contra o Colo-Colo, no Estádio Monumental, no Chile, pelas oitavas de final. O jogo da volta será no dia 29 de agosto, na Arena Corinthians.

Veja abaixo os nomes disponíveis para as oitavas de final:

Goleiros: Cássio, Caíque, Filipe e Walter

Laterais: Fagner, Mantuan, Danilo Avelar e Carlos

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon

Volantes: Gabriel, Ralf, Paulo Roberto, Douglas e Renê Júnior

Meias: Jadson, Pedrinho, Danilo, Mateus Vital e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Romero, Clayson, Roger, Emerson Sheik, Matheus Matias e Jonathas