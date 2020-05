Corinthians homenageia Vicente Matheus, icônico ex-presidente do clube

Nesta quinta-feira, o ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, completaria 112 anos de idade. O icônico ex-mandatário ficou conhecido, principalmente, pelo seu carisma durante os 40 anos que acompanhou de perto o dia a dia do clube, que o homenageou nas redes sociais.

Há 112 anos nascia Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians. Fiel apaixonado, faz parte da história do clube. Saiba mais >> https://t.co/zW0WGqoEao pic.twitter.com/7Rp1Up6WKG — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) May 28, 2020

Nascido na Espanha, no dia 28 de maio de 1908, Matheus veio ao Brasil com apenas 6 anos de idade e se estabeleceu na zona leste de São Paulo, onde conheceu o Corinthians. Em 1950, passou a atuar no time, mas sua fama viria a se concretizar em 1959, quando foi eleito à presidência do Alvinegro.

Além de conquistar os torcedores com sua linguagem informal, também foi responsável pela contratação de diversos ídolos, como Sócrates, líder da Democracia Corinthiana, Biro-bro e Basílio, que pôs fim ao jejum de quase 23 anos sem títulos do Timão.

Participando de gestões não-sucessivas e em diferentes cargos, chegou a ficar por 18 anos no comando do Corinthians. O seu último grande feito foi o título inédito do Campeonato Brasileiro, em 1990.

Vicente Matheus faleceu no dia 8 de fevereiro de 1997, aos 88 anos.