Corinthians homenageia Ayrton Senna em novo terceiro uniforme

Nesta segunda-feira, o Corinthians utilizou as redes sociais para lançar seu mais novo uniforme alternativo. Preto com detalhes em dourado, a nova vestimenta foi confeccionada em homenagem a Ayrton Senna, falecido piloto e campeão da Fórmula 1, que era torcedor alvinegro.

“A nova camisa do Corinthians presta homenagem à luta incansável de um dos maiores pilotos da história: Ayrton Senna”, escreveu a fornecedora, em seu site oficial. “Com 41 linhas douradas, o design remete a 41 vitórias, formando três faixas maiores, que representam os três títulos mundiais conquistados em sua carreira”, completou.

As cores escolhidas para o uniforme têm inspiração no carro pilotado por Senna em sua primeira vitória pela Fórmula 1, na cidade de Estoril, em Portugal, em 1985. No peito, a camisa ainda leva a assinatura da lenda do automobilismo brasileiro e mundial, também em dourado. A nova vestimenta está a venda a partir de R$ 199,90 na versão no site oficial da fornecedora. A versão mais cara conta com um preço mais elevado, equivalente a R$ 299,90.

Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, e estreou na Fórmula 1 no GP do Brasil de 1984. Tricampeão do Circuito Mundial, em 1988, 1990 e 1991, o piloto, que defendeu as escuderias Lotus, McLaren e Williams, faleceu no dia 1 de maio de 1994, em acidente ocorrido durante o GP da Itália.