Corinthians garante receita de R$ 12 milhões com placas na Arena

Sanar as finanças é uma das prioridades da atual gestão que comanda o Corinthians e, nesse ponto, o torcedor ganhou motivos para comemorar. Isso porque, nesta quarta-feira, o clube anunciou um acordo com a Sport Promotion, que irá garantir ao menos R$ 12 milhões com receitas de propaganda estática, que serão realizadas a partir de placas na Arena.

A alternativa encontrada pelo Corinthians faz parte das negociações do novo contrato de direitos de televisionamento dos jogos dos principais clubes no Campeonato Brasileiro a partir da próxima temporada, em 2019. O acordo prevê que a Rede Globo, detentora dos direitos, devolva aos clubes parte da receita adquirida com a venda de placas de publicidade.

Dentro de campo, o Corinthians decide nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0 dentro de casa, o time comandado por Osmar Loss leva a vantagem para a Arena Condá. Na atual edição da competição, não existe o critério do gol qualificado, e qualquer igualdade de resultados leva o confronto para os pênaltis.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com