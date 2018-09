Corinthians garante R$ 20 milhões por chegada à final da Copa do Brasil

Confira este e outros vídeos em

Além da heroica classificação e da grande noite vivida diante do Flamengo, na quarta-feira, na Arena Corinthians, o Alvinegro conseguiu embolsar mais R$ 20 milhões com os gols de Pedrinho e Danilo Avelar, que construíram a vitória por 2 a 1. A premiação é a garantida para a equipe que ficar com o vice-campeonato da atual edição da Copa do Brasil, o mínimo assegurado pelos comandados de Jair Ventura.

O Timão já havia embolsado R$ 11,9 mi com as vitórias nas fases anteriores. Como o bônus destinado para o campeão da competição é de R$ 50 milhões, ainda pode impulsionar seu prêmio para mais de R$ 60 mi. Os semifinalistas ficaram com R$ 8 milhões, enquanto as equipes que forem eliminadas nas quartas de final têm R$ 4 milhões como “consolação”.

Os valores em jogo na próxima edição da Copa do Brasil reafirmam o país como a nação mais poderosa do futebol sul-americano. Para se ter uma ideia, o torneio mata-mata já supera o conquistado pelo Timão pelo título do Brasileiro do ano passado, quando R$ 18 mi foram depositados na conta alvinegra.

O clube agora espera a definição dos mandos de campo, prevista para esta quinta-feira, 14h30 (de Brasília), em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os embates estão marcados para os dias 10 e 17 de outubro.