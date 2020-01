Corinthians faz último treino antes da viagem para a Copa Flórida

O elenco do Corinthians realizou seu último treino, na manhã deste sábado, antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida. O Timão parte neste domingo e estreia pelo torneio internacional no próximo dia 15, contra o New York City FC.

Sob comando de Tiago Nunes, os jogadores fizeram mais um trabalho em campo reduzido, como vem sendo a tônica da primeira semana de pré-temporada. O comandante aplicou o que chama de “atividade comportamental”, com uma linha de quatro atletas treinando o posicionamento defensivo e a saída em transição rápida para dar combate.

Foram cinco grupos de quatro atletas: Fagner, Bruno Méndez, Gil e Sidcley; Marllon, Pedro Henrique, Danilo Avelar e Lucas Piton; Mateus Vital, Luan, Gustagol e Boselli; Ramiro Janderson, Victor Cantillo e Richard; Davó, Gabriel, Camacho e Vagner Love.

Ainda focado em posicionamento defensivo, a comissão de Tiago Nunes trabalhou a reação da linha de defesa em cruzamentos na área.

Michel e Everaldo fazem trabalho separado

O lateral Michel Macedo e o atacante Everaldo não treinaram com o restante do grupo. Michel trabalhou na parte interna do CT Joaquim Grava, enquanto Everaldo fez um trabalho a parte para aprimorar a forma física.

