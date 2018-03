Corinthians estende contrato de Pedro Henrique até 2021

O zagueiro Pedro Henrique estendeu seu contrato com o Corinthians até o final de 2021 nesta segunda-feira. Inicialmente, o defensor tinha vínculo com o Timão até o fim de 2019, no entanto, as atuações seguras que teve quando Carille precisou utilizá-lo o credenciou para a sua permanência no Parque São Jorge.

Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Pedro Henrique foi promovido ao time profissional em 2014. De lá para cá o jogador já entrou em campo em 58 oportunidades e balançou as redes três vezes.

No ano passado Pedro Henrique teve a melhor temporada de sua carreira. 2017 foi marcante para o zagueiro pelo fato de ter sido o ano em que ele mais jogou. Ao todo foram 30 partidas, substituindo Balbuena nas vezes que o Paraguai foi convocado para defender sua seleção ou então quando o zagueiro Pablo esteve indisponível.

Pablo, inclusive, foi o responsável por permitir que Pedro Henrique fosse titular nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Por conta do impasse em relação à permanência do jogador no Corinthians, o jovem de 22 anos assumiu a vaga no setor defensivo enquanto o clube tentava persuadir o defensor emprestado pelo Bordeaux e seu empresário a baixar a pedida tida como absurda para seguir no Timão.

