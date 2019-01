Corinthians encerra preparação e define relacionados para encarar o Santos

O Corinthians realizou na manhã deste sábado seu último treino antes do amistoso contra o Santos, neste domingo, às 17h30, na Arena. Após as atividades, o técnico Fabio Carille definiu a lista de relacionados para o duelo.

Os reforços Ramiro, Richard e Sornoza estão no grupo. Em compensação, estão fora o volante Ralf, que trata dores na coxa direita, os atacantes Clayson e Sergio Díaz, e o meia Pedrinho que se recuperam de dores nos joelhos. Romero conclui aprimoramento físico, enquanto Gabriel e Renê Junior fazem tratamento no Lab R9.

Último contratado, Mauro Boselli ainda está no México e, portanto, será outra baixa. Já o centroavante Jonathas, teórica opção para a vaga que deve ser do argentino, ficou fora da lista de elegidos por opções do técnico Fabio Carille.

No Campeonato Paulista, a estreia do Corinthians será no dia 20, contra o São Caetano, também na Arena. O Timão é o atual bicampeão da competição.