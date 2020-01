Corinthians encaminha venda de Pedrinho e empréstimo de Yony

As negociações entre Corinthians e Benfica avançaram nesta sexta-feira e há expectativa para que o martelo seja batido nas próximas horas, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

O acordo que está prestes a ser assinado deve render 20 milhões de euros à vista (aproximadamente R$ 94 milhões) ao Timão pela venda de Pedrinho. O meia, porém, iria para Portugal apenas em julho e assim realizaria o sonho pessoal de vestir a camisa 10 do Timão.

Do valor total da negociação, 70% ficaria com o Alvinegro (cerca de 14 milhões de euros), enquanto o restante seria destinado ao empresário do atleta, Will Dantas.

Pedrinho está na Colômbia com a Seleção Brasileira Sub-23 e só voltará após a participação da equipe canarinho no Pré-Olímpico. O jogador de 21 anos está ciente de tudo e já deu o “ok”.

Por outro lado, o Benfica deve ceder Yony González por empréstimo gratuito ao Corinthians até o fim da temporada 2020. Segundo o jornalista Benjamin Back, o valor de compra ao fim do vínculo seria fixado em 3 milhões de euros.

Corinthians e Benfica têm pouco tempo para concluir o negócio e assinar os documentos. O otimismo é grande entre dirigentes e empresários, mas ainda há cautela sobre o assunto.