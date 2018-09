Corinthians divulga laudo médico de Fagner e exalta DM do clube

O Corinthians divulgou nesta terça-feira o laudo médico que liberou o lateral direito Fagner da convocação para os amistosos da Seleção Brasileira. A nota oficial, que foi usada como resposta para as reclamações do Flamengo a respeito da provável utilização do defensor no confronto desta quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã, ainda exaltou o departamento médico alvinegro pela celeridade na recuperação do jogador.

A aparição na atividade da última segunda-feira do defensor, que foi cortado da Seleção Brasileira por causa do estiramento muscular na coxa esquerda sofrido frente aos chilenos, surpreendeu até mesmo os membros do clube. Sem qualquer bandagem ou proteção no local da lesão, ele participou de todo o aquecimento e ficou mais meia hora em campo durante o treino técnico, dando arranques sem aparentar qualquer tipo de incômodo.

Depois de mais de uma hora de treinamento, Fagner deixou o local caminhando normalmente, tomou uma água e conversou com o médico Ivan Grava e dois membros da diretoria (Duílio Monteiro Alves e Alessandro), seguindo rumo à parte interna do CT para finalizar seu trabalho.

Veja a nota oficial do clube:

“O Departamento Médico do Sport Club Corinthians Paulista informa que a desconvocação do atleta Fagner da Seleção Brasileira ocorreu após envio de exames específicos e de imagens diretamente à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a decisão foi tomada exclusivamente pela entidade, pois o clube não detém autonomia para tal processo.

Após diagnóstico de uma contratura muscular na coxa esquerda, a previsão de recuperação era de duas a três semanas, e desde então, o lateral passou a se tratar no CT Dr. Joaquim Grava em dois e eventualmente até três períodos sem folgas aos sábados e domingos.

O Sport Club Corinthians Paulista reforça que historicamente já recuperou outros atletas até antes do prazo esperado pelos médicos e conta com uma equipe de quatro fisioterapeutas, além de estrutura mundialmente reconhecida como CEPROO e Lab R9.”