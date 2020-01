Corinthians busca acordo para liberar Jadson

A diretoria do Corinthians tenta encontrar uma solução para a situação do meia Jadson. Fora dos planos do técnico Tiago Nunes, o jogador está treinando em horário separado do elenco principal e procura um novo clube para defender.

A ideia da cúpula alvinegra é conseguir um acordo em que não tenha que pagar os salários de forma integral até o fim do ano. Os representantes do jogador são os encarregados na busca por uma equipe interessada, seja por empréstimo ao venda definitiva.

A expectativa é de que haja um acordo nos mesmos moldes do que foi feito com o volante Ralf, que abriu mão de parte do que teria a receber justamente para ter sua saída facilitada.

O Coritiba aparece como possível destino para Jadson, pois já fez contato por um empréstimo. O técnico Eduardo Barroca, inclusive, se mostrou favorável à contratação. O treinador trabalhou no time sub-20 do Corinthians e conhece Jadson muito bem, abrindo as portas para o reforço.

O gerente de futebol alvinegro, Vilson Menezes, deixa claro que o Corinthians não pretende atrapalhar a sequência da carreira do meio-campista. “Ele vem treinando em horários diferentes. Estamos aguardando uma situação, porque o empresário dele está trabalhando nisso. Estamos abertos ao que for bom para o atleta e esperamos que se defina o mais rápido possível”, completou.