Corinthians acerta empréstimo de Thiaguinho para o Botafogo

O Corinthians acertou o empréstimo de Thiaguinho ao Botafogo. O volante disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Oeste e em 2020 defenderá o Alvinegro Carioca, a princípio, até o fim da temporada.

O Botafogo vai arcar com todo o salário de Thiaguinho e pode lucrar com uma eventual venda no futuro apenas devido a ‘taxa de vitrine’.

Em abril de 2018, a diretoria corintiana efetuou a compra de 100% dos direitos do jogador por aproximadamente R$ 2 milhões e assinou vínculo com validade até 2022.

Foram nove jogos pelo Timão, mais dois em 2019, até ser emprestado ao Oeste. Na Série B, Thiaguinho fez três gols em 27 atuações, sendo 26 como titular.