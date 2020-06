Com poucas oportunidades, Bruno Méndez cogita deixar o Corinthians por empréstimo

Pouco utilizado desde que chegou ao Corinthians, no ano passado, o zagueiro Bruno Méndez revelou que não descarta a possibilidade de ser emprestado. Visto com uma das grandes promessas de seu país, o uruguaio mostrou incômodo com os poucos minutos jogados.

Em entrevista à rádio Tirando Paredes, do Uruguai, o zagueiro cogitou a possibilidade de empréstimo e disse até que já houve conversa com a diretoria corintiana.

“Quero ter mais continuidade. Um jovem quer jogar. Não descarto ir por empréstimo a outra equipe, já falei com o clube. Este semestre ia servir para ver se eu teria os minutos que eu queria, mas veio esta paralisação”, declarou.

Um dos destaques das seleções de base do Uruguai, Bruno Méndez chegou a ter oportunidades também na principal. O zagueiro relembrou o momento e disse que espera ter mais minutos em campo para receber mais convocações pela Celeste.

“Jogar na seleção principal foi divino, mas naquele momento não pensava. Queria me concentrar. Agora é uma memória muito bonita, mas já passou e quero estar lá outra vez. Óbvio que sonho em jogar o Mundial, mas primeiro tenho que ver a realidade e buscar minutos onde seja. Assim posso me mostrar”

Bruno Méndez foi contratado pelo Timão em fevereiro de 2019 em negociação com o Montevideo Wanderers. Em mais de uma temporada no clube, o defensor de 20 anos ainda não conseguiu achar seu espaço. Em 2020, com Tiago Nunes no comando, figura como reserva de Gil e Pedro Henrique, realizando apenas duas partidas até a paralisação.