Com muitos desfalques, Corinthians enfrenta o Botafogo-SP em amistoso

Depois de uma semana completa de trabalho no Centro de Treinamentos Joaquim Grava, o Corinthians terá seu primeiro teste da intertemporada neste sábado. Em amistoso que marca a inauguração da Arena Eurobike, antigo Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Fábio Carille terá a missão de superar uma série de desfalques e colocar seus comandados frente a frente com o Botafogo-SP, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o treinador Alvinegro tem, ao todo, sete desfalques. Além de Cássio e Fagner, à serviço da Seleção Brasileira na Copa América, a dupla Clayson e Everaldo continua fazendo trabalhos específicos na academia para corrigir um déficit muscular e está fora de combate. Jadson, com dores, também será preservado, assim como Ramiro, com dores na coxa direita. Michel Macedo, por sua vez, segue em recuperação de uma contratura muscular.

De acordo com o planejamento da comissão técnica, serão utilizados dois times, um em cada tempo. Durante os primeiros 45 minutos, Carille deve levar a campo a seguinte formação: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Mateus Vital e Régis; Vagner Love. Para o segundo tempo, todos devem ser trocados, com exceção de Bruno Méndez, que deve ser utilizado também no miolo de zaga, sua posição de origem.

Antes da partida amistosa, o treinador do Alvinegro do Parque São Jorge concedeu entrevista coletiva e enfatizou o caráter amistoso da partida, onde irá promover testes e, inclusive, promover um estilo de jogo sem atletas de profundidade, já que Clayson e Everaldo seguem entregues ao departamento médico.

“Sinceramente, não sei o que os torcedores vão pensar. E sim o que a gente determinou. Vai faltar muita coisa ainda, muito por características. Diretoria e eu sabemos da necessidade de jogadores com algumas outras características. Vamos deixar preparada outra forma de jogar sem atletas de profundidade. Trabalhei muito isso durante a semana, de rodar a bola na frente, mas ainda vai faltar”, disse Carille.

Do lado do Botafogo-SP, o teste vale como preparação para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos, a equipe de Ribeirão Preto ocupa a segunda colocação, três pontos atrás do Bragantino, que lidera a competição. A expectativa, inclusive, é de que Roberto Cavalo também promova testes na equipe e alterne jogadores nos dois tempos.

Titular do Botafogo-SP nas últimas quatro rodadas da Série B, Julio Cesar exaltou a oportunidade de medir forças com o Corinthians para medir o nível do time antes da volta oficial, marcada para o dia 13 de julho, contra o Brasil de Pelotas, às 16h30 (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela nona rodada da Série B.

“Vamos encarar o amistoso como se fosse um jogo de campeonato. No futebol, não tem brincadeira. O amistoso serve para mostrar a força do nosso time e dar mais confiança para a retomada do campeonato. Queremos fazer um grande jogo”, disse Julio Cesar.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X CORINTHIANS

Local: Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP)

Data: Sábado, dia 29 de junho de 2019

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Fabrício de Moura e Fabrini Bevilaqua Costa, ambos de SP

CORINTHIANS: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Mateus Vital e Régis; Vagner Love

Técnico: Fábio Carille

BOTAFOGO-SP: Darley; Lucas, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará; Willian Oliveira, Marlon Freitas, Jonata Felipe; Murilo Henrique, Júlio Cesar e Rafael Costa

Técnico: Roberto Cavalo