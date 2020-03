Com indireta a Bolsonaro, Corinthians pede para torcedores ficarem em casa

O Corinthians publicou uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira. Sem citar nominalmente o chefe de estado, o clube reiterou mensagem gravada pelo volante Gabriel e a chamou de “um pronunciamento à nação muito importante”, em alusão ao pronunciamento do político realizado na noite da última terça-feira, sobre a pandemia do novo coronavírus.

Na contramão do que disse Bolsonaro, que incentivou que as pessoas voltassem as suas rotinas normais, a mensagem corintiana pediu para os torcedores não saírem de casa, na tentativa de frear o avanço do vírus.

“Fiel, ontem à noite teve um pronunciamento à nação muito importante, você viu? Se perdeu, eu resumo pra você: a epidemia de coronavírus é muito grave e você precisa ficar em casa pra frear o avanço da doença”, escreveu o perfil do Alvinegro no twitter.

Fiel, ontem à noite teve um pronunciamento à nação muito importante, você viu? Se perdeu, eu resumo pra você: a epidemia de coronavírus é muito grave e você precisa ficar em casa pra frear o avanço da doença. Fala, @g_gabriel5! #FiqueEmCasa #coronavirusbrasil#VaiCorinthians https://t.co/hvSfhzz7J2 — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) March 25, 2020

A indireta ao discurso do presidente não foi a primeira. Ainda na terça-feira, logo após o pronunciamento, o clube publicou em seu twitter uma mensagem reforçando a importância de seguir dentro de casa em meio a pandemia.