Clayson vê jogo atípico do Corinthians por expulsão de Cássio

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O atacante Clayson foi mais uma vez um dos destaques da equipe do Corinthians na noite desta quarta-feira, na Arena. Mesmo com a derrota por 1 a 0 diante do Ceará, o bastante para assegurar uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o jogador ressaltou que a expulsão de Cássio, na metade do segundo tempo, foi determinante para o revés em campo.

“Sabíamos que era uma partida difícil, mas o importante foi que nós construímos o resultado lá. Foi atípico, acabamos perdendo o Cássio, era normal eles fazerem essa pressão”, comentou o atacante, escolhido para sair com o cartão vermelho dado ao goleiro.

Na noite dessa quarta-feira, 34.911 torcedores acompanharam uma vitória do Ceará por 1 a 0 no apenas morno confronto na Arena Corinthians, reflexo da ausência de capacidade do Ceará em levar perigo aos paulistas. O cenário só se complicou para os mandantes depois de um deslize de Ralf, que culminou com a expulsão de Cássio, e ameaçou a situação corintiana.

O volante errou o recuo de bola para Henrique e Cássio foi forçado a defender chute de Ricardo Bueno com as mãos, fora da área, para evitar o gol dos visitantes aos 18 minutos. O resultado da lambança foi a expulsão do goleiro, pedidos de perdão do volante e a saída de Clayson para que Walter assumisse a meta do Timão.

“Podíamos perder por até um gol de diferença. Não queríamos perder, mas perdemos na margem que a gente podia”, ressaltou o camisa 25 do Timão.