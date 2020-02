Cássio nega pressão da torcida para decisão na Libertadores

O Corinthians conheceu sua segunda derrota consecutiva com o revés para a Inter de Limeira. Ao fim do jogo, os quase 28 mil presentes se mostraram impacientes com a atuação fraca e gritaram “é quarta-feira”, fazendo menção a decisão do Timão na Libertadores, diante do Guaraní. Para o goleiro Cássio, o canto não foi em tom de cobrança.

“Não acho que tenha sido um grito de impaciência. Sábado teremos um jogo contra o São Paulo e eles vão gritar “é sábado”. Isso faz parte”, disse.

Com o resultado, o Timão perdeu a liderança do grupo C para o Guarani e fica ainda mais pressionado para enfrentar os paraguaios.

Cássio ainda exaltou a torcida corintiana e pediu apoio para a decisão na Arena.

“O que acontece depois do jogo, não tem problema. O importante é que durante os 90 minutos eles cantaram e apoiaram. Essa é a torcida do Corinthians. Quarta-feira será outra história e conto com eles nos empurrando de novo”, finalizou.