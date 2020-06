Cássio completa 33 anos e Corinthians o parabeniza: “Que ídolo!”

O gigante Cássio completa neste sábado 33 anos. Através de suas redes sociais, o Corinthians parabenizou o goleiro e relembrou seus grandes momentos com a camisa alvinegra.

“Um G-I-G-A-N-T-E da nossa história completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, monstro Cássio! Você quem faz aniversário, mas é a Fiel quem ganha o presente: você ser o nosso goleiro!”, diz uma das publicações.

Cássio chegou ao Corinthians em 2012. Com falhas recorrentes do titular Júlio César, o camisa 12, contratado para ser reserva, começou a ganhar oportunidades e não decepcionou. A gota d’água para Júlio foi a falha nas quartas de final do Paulistão do mesmo ano, diante da Ponte Preta, custando a eliminação do Timão.

A prova de fogo do “gigante”, como é carinhosamente apelidado pelo torcedor, foi na Libertadores, na partida contra o Emelec, do Equador, fora de casa. Cássio brilhou naquela oportunidade e assegurou o empate sem gols, assumindo em definitivo a vaga entre os 11 iniciais.

De lá para cá, Cássio se tornou o segundo goleiro com mais partidas com a camisa do Corinthians- 463, segundo o Meu Timão, além de ser o jogador da posição com mais títulos na história do clube, com nove conquistas, sendo fundamental em todas.

Veja todas as conquistas de Cássio com a camisa do Corinthians:

2012: Libertadores e Mundial de Clubes

2013: Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana

2015: Campeonato Brasileiro

2017: Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro

2018: Campeonato Paulista

2019: Campeonato Paulista